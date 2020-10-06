Зеленський звільнив Абромавичуса з посади очільника Укроборонпрому

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади очільника Укроборонпрому

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №422/2020 від 6 жовтня опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - зазначається в документі.

Водночас іншим указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора "Укроборонпрому".

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Як повідомлялося, Айвараса Абромавичуса було призначено на посаду генерального директора "Укроборонпрому" 30 серпня 2019 року.

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