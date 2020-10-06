Зеленський звільнив Абромавичуса з посади очільника Укроборонпрому
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".
Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №422/2020 від 6 жовтня опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - зазначається в документі.
Водночас іншим указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора "Укроборонпрому".
Як повідомлялося, Айвараса Абромавичуса було призначено на посаду генерального директора "Укроборонпрому" 30 серпня 2019 року.