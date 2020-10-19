Укроборонпром зекономив понад пів мільярда на закупівлях

Державний концерн «Укроборонпром» за три квартали цього року оголосив та провів близько 16 тисяч тендерів загальною вартістю понад 5,5 млрд гривень та зекономив понад 524 мільйони гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

«Завдяки переходу на систему Prozorro підприємства Укроборонпрому за підсумками 9 місяців 2020 року зекономили понад 524 мільйони гривень», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому 166 млн гривень вдалось заощадити на агрегованих закупівлях: коли товар або послуга купувались спільно в межах одного тендеру для усіх або декількох підприємств Концерну. Так, на централізованій закупівлі верстатів Укроборонпром зекономив 52,5 млн грн, газу – 50 млн грн, електроенергії – 33 млн грн, страхуванні вантажів – 21,6 млн грн, аудиторських послугах – 5,67 млн грн, бронюванні готелів – 2 млн грн, талонах на пальне – 1,3 млн грн.

За інформацією пресслужби, за три квартали цього року Концерн оголосив та провів близько 16 тисяч тендерів загальною вартістю понад 5,5 млрд гривень. Найбільше підприємства Укроборонпрому закуповували електроенергію та газ, виробниче устаткування та складові до нього, мастильну оливу та охолоджуючі рідини, запасні частини.

Завдяки відкритим та прозорим процедурам закупівель понад 5 тисяч постачальників взяли участь у тендерах: в середньому 2,2 постачальника змагалися за перемогу у кожному з них.

В Укроборонпромі нагадали, що раніше усі закупівлі Концерну відбувались на закритому майданчику – тільки зареєстровані на ньому постачальники могли взяти участь у тендерах. Втім, беручи до уваги, що переважна більшість закупівель не становить військової таємниці, а закон України “Про публічні закупівлі” не поширюється на Укроборонпром, нова команда Концерну зобов’язала всі свої підприємства добровільно перевестися на систему Prozorro з 1 січня 2020 року.

“Перехід на Prozorro дозволив розв'язувати системні проблеми в закупівлях, які роками залишалися “недоторканими”, – цитує пресслужба директорку із закупівель Концерну Надію Бігун.

Концерн системно навчає власних закупівельників найкращим практикам, продовжує надавати системну методологічну підтримку і допомогу в проведенні агрегованих закупівель, які дають суттєву економію, відзначила Бігун.