Найєм підтвердив, що є заступником гендиректора Укроборонпрому
Укрінформ
Колишній народний депутат Мустафа Найєм на сьогодні обіймає посаду заступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром".
Таку інформацію Найєм підтвердив 21 листопада під час пресконференції на тему "Річниця Майдану: що не вдалось попередній владі й застороги для нової", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Так, дійсно, я зараз там працюю - заступником генерального директора", - сказав Найєм.
Як повідомлялося, у вересні гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що концерн трансформується у холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень.