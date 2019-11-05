В Укроборонпромі вже замінили ТОП-10 посадовців — Абромавичус

У державному концерні “Укроборонпромі” на сьогодні вже замінили ТОП-10 посадовців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.

«На даному етапі можу сказати, що практично ТОП-10 осіб в концерні - всі нові люди. Ми поміняли, звичайно ж, першого заступника, керівника юридичної служби, голову служби безпеки, фінансового директора. Це просто класика: коли заходиш в будь-яку нову компанію, ти міняєш цих людей. І тут ми нічого нового не зробили, просто потрібно було їх якнайшвидше поміняти. Також поміняли координатора роботи спецекспортерів – це ключове», - підкреслив Абромавичус.

Він також наголосив, що є посадовці в концерні, які спокійно сприймають зміни, але є й такі, хто хоче «перечекати», «пересидіти» або ж погрожують подзвонити своїм кураторам у Верховну Раду чи в Офіс Президента. «Звичайно, моє бажання звільнити їх в рази зростає», - зазначив Абромавичус.

Крім того, за його словами, звільнення торкнулись і керівників ключових підприємств, де є дуже великі проблеми, в тому числі з державним оборонним замовленням (ДОЗ).

«Найбільші проблеми у нас є в бронетанковому дивізіоні, і тому там відразу звільнили генеральних директорів, які не тягнуть. Я кажу про Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова, Київський бронетанковий завод, Житомирський бронетанковий, де є виконувач обов'язків, і завод ім. Малишева. Ось на цих чотирьох підприємствах ми першочергово оголосили конкурс», - поінформував гендиректор.

Наразі номінаційний комітет розглядає кандидатури на посади керівників підприємств, де були оголошені конкурси.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".