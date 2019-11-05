Приватизація стратегічних підприємств Укроборонпрому поки не обговорюється - Абромавичус

На даному етапі ніякої розмови з Фондом держмайна про передачу стратегічно важливих підприємств, які є у складі «Укроборонпрому», немає.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.

«Щоб людей заспокоїти, можу твердо сказати, що на даному етапі ніякої розмови з Фондом держмайна про передачу стратегічно важливих підприємств, які є у складі «Укроборонпрому», не було. Щодо передачі активів з «Укроборонпрому» до Фонду держмайна, то мова йде лише про ті підприємства, які не є стратегічно важливими, які не займаються військово-промисловим виробництвом. Йдеться про неактивні підприємства», - повідомив Абромавичус.

Він уточнив, що Наглядова рада концерну з подачі менеджменту формує список, які підприємства концерну наразі не потрібні, і подає його на затвердження уряду.

Абромавичус водночас зазначив, що у разі, якщо процес приватизації виправдає себе і продемонструє ефективність, прозорість і продуктивність, тоді керівництво держави визначатиме доцільність приватизації стратегічних підприємств

«Тоді вже не Фонд держмайна, не керівництво «Укроборонпрому», а вже РНБО, Офіс Президента, парламентський комітет, Кабінет міністрів спільно повинні визначити, чи є сенс продавати якісь інші підприємства, можливо, навіть стратегічного значення, аби залучити в них західного стратегічного інвестора. Адже у нас не вистачає фінансових ресурсів», - зазначив Абромавичус, додавши, що зараз таке питання не стоїть.

Читайте також: У жовтні Укроборонпром передав армії майже 700 одиниць озброєння та техніки

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".