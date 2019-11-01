У жовтні Укроборонпром передав армії майже 700 одиниць озброєння та техніки

“Державний концерн "Укроборонпром" передав українським захисниками 697 одиниць озброєння та військової техніки. Міністерство оборони та Національна гвардія України отримали ОВТ в рамках виконання Концерном Державного оборонного замовлення та інших контрактів із замовниками”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільше передали вогнеметів та пускових пристроїв – сумарно майже 400 одиниць та понад 300 одиниць спеціальної навігаційної апаратури. Крім того, військові отримали нову та відремонтовану бронетехніку.

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У пресслужбі також нагадали, що Концерн розпочав міжнародний аудит та відбір нових керівників на свої підприємства-учасники.