У жовтні Укроборонпром передав армії майже 700 одиниць озброєння та техніки
Укрінформ
Державний концерн "Укроборонпром" у жовтні передав на потреби Збройних сил України 697 одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ).
Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.
“Державний концерн "Укроборонпром" передав українським захисниками 697 одиниць озброєння та військової техніки. Міністерство оборони та Національна гвардія України отримали ОВТ в рамках виконання Концерном Державного оборонного замовлення та інших контрактів із замовниками”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, найбільше передали вогнеметів та пускових пристроїв – сумарно майже 400 одиниць та понад 300 одиниць спеціальної навігаційної апаратури. Крім того, військові отримали нову та відремонтовану бронетехніку.
У пресслужбі також нагадали, що Концерн розпочав міжнародний аудит та відбір нових керівників на свої підприємства-учасники.