Чистий прибуток Укроборонпрому торік зріс на понад 108%

Чистий прибуток державного концерну “Укроборонпром” за 2020 рік зріс на 108,36% порівняно з 2019 роком і становить 2,5 млрд грн (1,2 млрд грн у 2019 році).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укроборонпром.

Виконання фінансового плану за 2020 рік склало 121,9% (запланований чистий прибуток становив 2,096 млрд грн).

У 2020 році покращились майже всі основні показники: дохід зріс на 5%, операційний прибуток - у 2,5 раза, а операційна маржа досягла 13% (зростання в 2,3 раза).

Чистий дохід Укроборонпрому за 2020 рік збільшився на 1,7 млрд грн порівняно з минулим роком і становив 37,4 млрд грн.

Операційний прибуток Укроборонпрому у 2020 році становив 4,9 млрд грн (1,4 млрд грн у 2019 році).

Портфель замовлень підприємств концерну зріс на 21% у 2020 році. Зокрема спостерігалося збільшення кількості нових замовлень у прямому продажу та державному оборонному замовленні (73% та 79% відповідно).

"Нашими завданнями на 2021 рік є: збільшення виробництва і забезпечення вчасного та якісного виконання контрактів у рамках державного оборонного замовлення, яке вже пройшло погодження Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки; зростання показників експорту товарів та послуг, результатом чого має стати повернення України до першої десятки країн – лідерів глобального ринку зброї. І, звичайно, успішне проведення комплексної реформи державного ОПК", – заявив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Попри падіння виробництва у всіх галузях промисловості та затримку у фінансуванні державного оборонного замовлення (ДОЗ), пізню контрактацію підприємств, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу підприємства Укроборонпрому змогли виконати контракти за ДОЗ на 100%.

Як повідомляв Укрінформ, загальний обсяг виробництва (товари, роботи, послуги) підприємств Укроборонпрому у першому кварталі поточного року наблизився до 7 млрд грн у грошовому еквіваленті, що на 5,1% перевищує показник аналогічного періоду 2020 року.