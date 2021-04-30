Єгипетська «мумія-письменник» виявилась вагітною жінкою

Єгипетська мумія періоду понад 2 тис. років до н.e, яку ще донедавна вважали чоловічої статі, виявилася жінкою на 6-7 місяці вагітності.

Як твердять польські антропологи й археологи, мумія, яка перебуває у Національному музеї Варшави, є першим у світі документально підтвердженим випадком муміфікованої в стародавньому Єгипті вагітної жінки, передає Укрінформ з посиланням на PAP.

Вчені виявили вагітну єгипетську мумію / Фото: PAP

Як зазначається, це відкриття зробили польські науковці, які вивчали мумію в рамках Міждисциплінарного проєкту дослідження мумій (Warsaw Mummy Project).

У 2016 році науковці виявили, що всупереч давньоєгипетському напису на труні, де вказувалося, що у ній лежить забальзамоване тіло міського письменника і священнослужителя Хор-Джехуті, у ній лежало тіло жінки.

Подальші дослідження, зокрема за допомогою сучасної комп’ютерної томографії та 3D-рентгенівських знімків, дозволили встановити, що в лоні цієї жінки є плід дитини. Завдяки різноманітним фільтрам і світлокопіям вдалося детальніше дослідити плід: статі дитини не встановлено через його перебування в ембріональній позиції, але підтверджено, що жінка була на 26-28 тижні вагітності.

“З невідомих причин плід не витягнуто з живота померлої під час муміфікації. Відтак, ця мумія є винятковою. Нам не вдалося виявити схожих випадків, а тому наша мумія є єдиною у світі з плодом у лоні матері”,- повідомив експерт Інститут середземноморських та східних культур Польської академії наук Войцєх Ейсмонд.

Польські експерти зробили гіпотези, що плід залишили в лоні матері, оскільки у цей період вагітності складно витягнути звідти дитину, або ж це пов’язано з намаганням приховати вагітність чи з певними давньоєгипетськими віруваннями.

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Польська експертка Мажена Ожарек-Шілке повідомила, що в згортках тканини муміфікованої жінки виявлено сліди крові померлої. Відтак, надалі науковці намагатимуться проаналізувати її склад, аби визначити причини смерті жінки.

Науковці не виключають, що мумія жінки може бути значно старшою за вказаний на труні термін поховання Хор-Джехуті, якого насправді у труні не виявилося. Чоловік мав проживати у 1-му столітті до н.е. – 1-й половині 1-го століття нашої ери. Як підкреслюється, тіло жінки було дуже добре забальзамоване, чого вже не спостерігалося у період життя Хор-Джехуті у пізній епосі єгипетської цивілізації.

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“Тоді вони швидше розкладалися. Мумія жінки може бути на кількасот років старшою, ніж це вважалося донині”,- зауважила Ожарек-Шілке.

Ця мумія потрапила до Польщі в XIX столітті завдяки зусиллям тогочасного міністра освіти Станіслава Костки-Потоцького, який підтримував створення у Варшавському університеті музею стародавнього світу. Ще в XIX столітті вважалося, що у цій єгипетській труні лежить тіло жінки. Проте у міжвоєнний період прочитано на труні давньоєгипетські ієрогліфи, де вказувалося про наявність в ній особи чоловічої статі.

Мумія, яка належить Варшавському університетові, з 1917 року перебуває у Національному музеї Варшави.

Результати цього дослідження польських науковців оприлюднено в авторитетному археологічному виданні Journal of Archaeological Science.