В Єгипті знайшли найдавнішу у світі броварню

Єгипетсько-американська група археологів знайшла можливо найдавнішу броварню у світі на території стародавнього міста Абідоса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За словами генсека Служби старожитностей Єгипту Мустафи Вазірі, броварня може належати до часів фараона Нармера, який правив наприкінці XXXII ст. до н.е.

У пивоварні було виявлено вісім приміщень по 20 м завдовжки і 2,5 м завширшки. У них було приблизно по 40 керамічних резервуарів, в яких, ймовірно, виготовлялося пиво.

За словами археологів, пивоварня, ймовірно, була побудована на території Абідоса для проведення королівських ритуалів із пивом, враховуючи, що археологи знайшли докази використання пива в жертовних обрядах стародавніх єгиптян.

Як повідомляв Укрінформ, археологи знайшли в давньоєгипетському селищі Тапосіріс Магна, неподалік сучасної Александрії, унікальну мумію із золотим язиком, вік якої 2000 років.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities