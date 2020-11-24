Археологи знайшли «будинок Ісуса Христа»

Британський археолог Кен Дарк із Університету Редінга заявляє, що розкопав місце, що було свого часу домом, у якому провів своє дитинство Ісус Христос.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Професор зробив цей висновок після 14-річних розкопок залишків житла І століття нашої ери під монастирем сестер у Назареті. Дослідник стверджує, що будинок, який він розкопав і дослідив, скоріше за все збудував батько Ісуса – Йосип.

У 2015 році професор Дарк уперге припустив, що будинок належав Марії та Йосипу. Подальший аналіз підтвердив, що житло було побудовано в I столітті, а здогадки можуть виявитися правдою. У Новому Завіті йдеться, що Йосип був теслею. Тому він міг побудувати будинок.

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Як свідчать розкопки, це - будинок у внутрішньому дворі, з житловими та складськими приміщеннями поряд із внутрішнім двором і терасою на даху для домашніх справ. Сходи в будинку була висічені в скелі. Це вказує на професіоналізм в камнеобробці.

Після смерті Ісуса і поширення християнства, приблизно в ІV столітті, на пагорбі, що прилягає до будинку, була побудована печерна церква. Потім, ймовірно, в наступному столітті була побудована ще одна велика надземна церква над будинком.

Кен Дарк звертає увагу, що ті, хто будували церкви на тому місці, ймовірно, вважали місце досить значимим із релігійної точки зору.

Вперше це житло виявили ще в 1880-х роках. Тоді біблеїст Віктор Герен в 1888 році говорив, що там провів дитинство Ісус, але черниці, яким належав монастир, проводили розкопки і не знайшли цьому доказів.

Як повідомлялось, у серпні 2020 року в Ізраїлі на Голанських висотах, неподалік від гирла річки Йордан, археологи знайшли руїни поселення, про яке, ймовірно, згадується у Біблії, як про Віфсаїду, де Ісус Христос творив чудеса - допоміг сліпому прозріти, ходив по воді, нагодував 5 тисяч людей, а пізніше прокляв його на знищення. Історики та археологи вже багато років прагнуть довести, де насправді існувало біблійне місто Віфсаїда.