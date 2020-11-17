У Запоріжжі на острові Хортиця в Совутиній балці археологи знайшли козацькі зимівники 18 століття. Дослідники кажуть, що подібних знахідок не було вже 30 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спільно з департаментом культури і туризму Запорізької міськради Національний заповідник проводить дослідження північно-західної частини острова Хортиця. Хочемо зрозуміти, як заселявся край, особливо в період козацтва 16-18 століття. За нашими даними, на Хортиці було 17 зимівників. Останній був виявлений у 1993 році. Цього року, вже на завершення сезону, ми натрапили на об'єкт - сподіваємося, що це зимівник", - зазначає завідувач відділом охорони пам'яток Національного заповідника Хортиця Дмитро Кобалія.

Знайдений об'єкт має невеликі розміри - 2,5 на 2 метри. У ньому виявлені залишки двох груб і декілька артефактів - кулі-дробинки, уламки скляних пляшок, пряжка - все це дозволило датувати об'єкт. Йдеться про 18 століття.

"Ми натрапили, швидше за все, на господарську споруду або тут випалювали вугілля, або селітру робили. Або, може статися, що це була польова кухня. Вона мала стіни і дві склепінчасті груби у вигляді хлібних буханців. Це була надземна споруда. Поруч мали бути й житлові споруди", - пояснює археолог.

За його словами, такі знахідки свідчать про те, що ця територія була щільно заселена. Зимівники - це хутори, в яких мешкали тисячі козаків. Вони займалися риболовлею, полюванням, ремеслами, вели господарство. Це була економічна основа Січі.

"Більшість козаків не жили на Запорізькій Січі. Там жили лише професійні військові, які займалися виключно військовими справами. Більшість козаків мешкали у зимівниках і брали участь у походах. На засадах таких зимівників склалися села і потім лище з'явився Олександрівськ (до 1921 року так називалося Запоріжжя). Ми маємо думати про те, ким були наші предки", - додав Кобалія.

На Хортиці археологи знайшли козацькі зимівники 18 століття / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Зимівники - або ж хутірки - могли бути як наземними, так і землянками. Об'єкт, який зараз досліджують археологи, був заглиблений у землю на 30 – 40 см. Після того як він буде досліджений, співробітники Національного заповідника підготують документи про внесення виявленого об'єкта до реєстру нерухомих пам'яток України.

У 2021 році археологи планують продовжити дослідження і сподіваються, що знайдуть житловий зимівник, в якому буде більше знахідок.