На Хортиці знайшли поховання скіфського воїна, якому близько 2500 років

Археологічна експедиція Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі виявила на території острова унікальне поховання скіфського воїна, вік якого близько 2500 років.

Про це повідомили в заповіднику "Хортиця", передає Укрінформ.

"Поховання здійснено в земляній катакомбі, глибиною близько 3-х метрів. Наші пращури доклали великих зусиль аби поховання захистити від грабіжників, бо вхід до катакомби було закладено великою кількістю важких гранітних валунів", - розповіли в заповіднику.

Археологічну експедицію очолює провідний науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника «Хортиця, кандидат історичних наук Дмитро Никоненко.

Зазначається, що похований воїн, за давніми мірками, був гігантом – його зріст сягає близько 1,8 метра. В похованні, археологи також виявили залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.

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Два десятиліття назад на Хортиці на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, в яких виявили предмети побуту, античний посуд, прикраси та, навіть, бронзове дзеркало скіфських модниць.

"Подібні знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалось городище, повз яке проходили переправи і місце торгівлі із грецькими купцями", - зауважують в заповіднику.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада у Запоріжжі через посилення карантинних заходів закрили історико-культурний комплекс "Запорозька Січ".

Фото з сайту ostriv.org