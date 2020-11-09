На Хортиці закрили «Запорозьку Січ»

У Запоріжжі через посилення карантинних заходів закривається історико-культурний комплекс "Запорозька Січ".

Про це адміністрація національного заповідника "Хортиця" повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"З 10 листопада "Запорозька Січ" зачинена для відвідувачів у зв'язку з посиленням карантину. Бережіть себе та будьте здорові!", – йдеться в пості.

Як раніше повідомлялося, від 00:00 9 листопада Запоріжжя увійшло до "червоної" зони. За добу в місті виявили 361 випадок COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 1 100 осіб; летальних випадків – 115; одужали – 2 277 осіб; здійснено тестувань за добу – 41 114 (зокрема, методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018 осіб; одужали – 209 143 особи; летальних випадків – 8 565; проведено 3 648 292 ПЛР-тестування.