Скіфське поховання на Хортиці: археологи розповіли подробиці

Скіфський воїн, поховання якого віком 2500 років виявила у Запоріжжі археологічна експедиція Національного заповідника "Хортиця", був лучником, кочівником, більшість часу проводив на коні й мав високий зріст.

Про це повідомили учасники археологічної експедиції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Експедиція Національного заповідника Хортиця протягом двох місяців працювала на ґрунтовому скіфському могильнику. Нам вдалося знайти непограбоване, що є рідкістю, скіфське поховання. Це чоловік, коли він помер, йому було років 35-40", - розповів кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Никоненко.

Археологи впевнені, що скіф був воїном-лучником, кочівником.

На тазових кістках дослідники побачили сліди, які говорять про те, що людина проводила на коні більшість часу.

"Це не землероб, це воїн-скіф. Похованню 2500 років. Поховальна споруда була глибокою. Глибина могильної ями - 3 метри. Вона була непроста, це катакомба, тобто спочатку виривали вхідну яму, потім робили нішу - підземну будівлю, підземний дім, куди клали загиблого. Вхід до ями забудовували великим камінням. Зазвичай, це один два камені, а ми маємо справу з великою кількістю каменів, частина яких важить більше ніж 200 кг. Люди дуже старались, аби його поховати, тобто це не рядова людина", - додав Никоненко.

Зріст воїна - 1,8 м. Це дуже висока тогочасна людина, адже скіфи зазвичай мали зріст1,6 м.

Поруч із воїном знайдені рештки барана, а також ніж з кістяних руків'ям і колчан із бронзовими стрілами. Кількість стріл археологи зможуть назвати, коли завершать вивчати поховання.

Як розповів директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко, вгорі над похованням був кромлех - коло із гранітних каменів.

"Тут курганів не будували. Із каменя робили різні конструкції", - сказав Остапенко.

Саме він в 1995 році знайшов на цьому місці скіфське поховання жінки, в якому було дзеркальце, намисто і посудина, з якої в давнину пили вино - канфар. Всі ці речі були імпортні й виготовлені на території Єгипту.

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Археологи говорять, що подібні знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалось городище, повз яке проходили переправи, і місце торгівлі з грецькими купцями.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі археологічна експедиція Національного заповідника "Хортиця" виявила непограбоване поховання скіфського воїна, вік якого близько 2500 років. Сьогодні, 14 листопада, археологи представили знахідку.