Археологи знайшли на Полтавщині тисячолітні кістяні ковзани

На Полтавщині при розкопках поселення Решетилівка-ІІІ археологи знайшли ковзани із кістки, які попередньо датуються Х-ХІІІ ст.

Про це йдеться у дописі на Фейсбуці науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба", повідомляє Укрінформ.

"Найцікавішою, мабуть, виявилась знахідка, якій може бути трохи більше тисячі років. Це - ковзани, зроблені із кістки, які попередньо датуємо Х-ХІІІ ст. Їх виявили у культурному шарі поселення на глибині 0,5 м від сучасної поверхні. Один кінець виробу підтесаний і злегка піднятий над поверхнею, на обидвох кінцях зроблені дірки для кріплення до ноги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ті часи ковзани зазвичай виготовляли з кісток коня або великої рогатої худоби. Схожі знахідки траплялися під час розкопок у Чернігові.

Щодо місця знахідки - поселення Решетилівка-ІІІ потрапило в межі будівництва обходу однойменного населеного пункту під час реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Решетилівка.

Його відкрили археологи Олександр Супруненко та В’ячеслав Шерстюк у 2015 році під час обстеження проектованого обходу смт. Решетилівка. Але якщо п’ять років тому було відомо лише про сам факт існування давнього поселення, цьогорічні розкопки дали можливість дізнатись про нього чимало цікавого.

Поселення виявилось багатошаровим: там археологи зафіксували три культурно-хронологічних горизонти. Найстарші об’єкти пов’язані з життям та господарською діяльністю представників катакомбної культури - племені середньобронзового часу (ХХ-XVII ст. до н.е.). Серед знахідок цього часу – фрагменти горщиків оздоблених відбитками шнура.

Другий горизонт - об’єкти, що залишили по собі представники чорноліської культури, які жили на цих теренах у пізньобронзовий –ранньозалізний час (XI – VIII ст. до н. е.). Із знахідок виявлено фрагменти кераміки з проколами під вінцем та оздоблені наліпним валиком, а також бронзову шпильку та бронзову проколку ромбовидної форми.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирській області на місці, де знайшли Городницький скарб зі срібниками, археологи виявили невідоме раніше місто часів Київської Русі.