У Києві презентували «Трипільську Усмішку» віком понад 6 тисяч років

Громадська спілка «Народний музей України» вперше публічно презентувала унікальний артефакт - «Трипільську Усмішку».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Музей Становлення української нації.

Експонат являє собою конічну миску з двостороннім розписом темно-коричневою фарбою по світло-коричневому ангобу. Він належить до колекції «Колиска цивілізацій» - збірки, присвяченої прадавній цивілізації трипільців-українців, що жили в межах сучасної України за кілька тисячоліть до нашої ери.

У Києві презентували «Трипільську Усмішку» / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

«Назва експонату прямо пов’язана із зображенням на ньому - візуально 4 овали схожі на обличчя з усмішкою. Такий життєствердний символ є актуальним і потрібним сучасним українцям у контексті антиукраїнської цивілізаційної війни, завдання котрої - не лише захоплення територій, а й знищення української ідентичності, кількатисячолітньої тяглості української історії та культури», - йдеться у пресрелізі, поширеному з цієї нагоди.

Зазначається, що «Трипільська Усмішка» - найдавніша усмішка у світі. За оцінкою доктора історичних наук Михайла Відейка, час її появи – 4100-4000 рр. до н.е.

За різними версіями, у формі усмішки відбито різні місячні фази (8 зображень повного місяця, 6 у фазі зростання і 6 - старіння, загалом 20 зображень).

«Трипільська Усмішка» експонуватиметься в Музеї Становлення української нації (Київ, вул. Лаврська, 27) протягом одного року.