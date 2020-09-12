У Львівській області експедиція науково-дослідницького центру «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України досліджує пам’ятку, якій понад 7 тис. років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НДЦ «Рятівна археологічна служба»

На Львівщині археологи знайшли поселення давніше за трипільську культуру / Фото: Рятівна археологічна служба

«Припускаємо, що це було невелике поселення, можливо, тимчасова стоянка на кілька десятків людей. Вона одна з небагатьох, які досі виявлені на Прикарпатті. Люди, які тут жили, мандрували на великі відстані, можливо, перейшли Карпати. Ми знайшли відщепу з обсидіану, який потрапляв до нас зі Словаччини й Угорщини», - розповів керівник досліджень співробітник Рятівної археологічної служби Олександр Сілаєв.

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За два тижні досліджень науковці розкрили кілька об’єктів. Розмір найбільшої споруди сягав 23Х8 м - це характерний для цієї культури «довгий дім», що мав прямокутну форму і був збудований у вигляді опорно-стовпової конструкції.

Основні знахідки на поселені - з кременю. Серед артефактів - серпи, тесло, заготовки ножів, фрагменти горщиків.

Культура лінійно-стрічкової кераміки - одна з найдавніших на території України, представники якої почали освоювати землеробство та скотарство. Свою назву вона отримала через специфіку орнаментування кераміки.