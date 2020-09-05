Рівненські археологи розкопали давнє житло і піч XI століття

Археологи під час розкопок у Рівненській області виявили житло та давньоруську піч.

Про це із посиланням на Суспільне повідомляє Укрінформ.

Рівненські археологи під час розкопок у Гощі на Рівненщині знайшли двометровий котлован. За версією науковців, в XI столітті тут проживала заможна сім'я, яка керувала поселенням. У помешканні знайшли чимало артефактів, серед яких – давньоруська піч, обручка приблизно XI століття, амулети, а також гральні кості з хребців тварин.

Археологічні розкопки на Рівненщині / Фото: suspilne.media

У майбутньому тут планують зробити оглядовий майданчик, реконструкцію цього житла, повністю відтворити його, підняти його над поверхнею земною, сучасною поверхнею.

Усі віднайдені археологічні знахідки презентуватимуть у Рівненському обласному краєзнавчому музеї наприкінці року на щорічній звітній виставці.

Як повідомляло агентство, торік у Гощанському городищі археологи виявили жіночий кістяк, якому від 6 до 8 тисяч років.

У Східній Європі наразі виявлено не більше 10 поховань такого типу.