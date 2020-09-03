Із дна річки на Рівненщині підняли стародавній човен-довбанку

У Березнівському районі Рівненської області із дна річки підняли давній човен.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдерждміністрації.

«На околицях Березнівського району із річки Случ волонтерам, археологам та історикам вдалося підняти стародавній човен-довбанку. Такий плавзасіб в давні часи виготовляли власноруч із цільного стовбура дерева. Над викопуванням човна працювало понад 20 людей. Човен має 1 метр ширини та майже 10 – у довжину. Аби підняти із глибини річки судно, напередодні довелось обстежити його у воді», - розповів керівник клубу історичної реконструкції «Оствиця» Юрій Ойцюсь.

За його словами, минулого року ентузіасти із клубу «Оствиця» вже робили спробу підняття цього стародавнього човна. Однак, через технічні перешкоди цю місію виконати не вдалось.

Через значні уламки човна, важко встановити його точний вік, розповіли археологи, додавши, що за першими спостереженнями йому точно понад 100 років. Судно виготовлене із цільного стовбура дерева вагою 3 тонни.

Далі у планах – радіовуглецевий аналіз човна, аби дізнатися точний вік дерева та встановити іншу додаткову інформацію.

Як повідомляло агентство, минулого року у Рівному біля обласного краєзнавчого музею група ентузіастів взялася будувати 9-метровий вузький дерев’яний човен вікінгів. Того ж літа точну копію давнього човна вікінгів спустили на воду рівненського озера Басів Кут.

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Це був початок масштабного історико-туристичного проєкту. Його суть у створенні в підніжжі древнього городища, поблизу озера Басів Кут, етнографічного комплексу музею-скансену «Городище Оствиця».

Дракар - корабель-дракон, довгий вузький дерев'яний човен вікінгів з високо заломленим носом і кормою.

Його легка вага дозволяла переправляти судно волоком. Човни використовувалися для військових дій, перевезень, а також для дальніх морських плавань. Низка дракарів збереглася до наших днів — нині вони експонуються в музеях кораблів вікінгів у Норвегії та Данії.

Фото: www.rv.gov.ua