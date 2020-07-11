Дерево віком 20 млн років розкопали у Греції

"Група дослідників з Музею природної історії скам'янілого лісу на Лесбосі нещодавно виявила стовбур дерева завдовжки 8 метрів (26 футів) під час своїх розкопок на острові Лемнос», - йдеться в повідомленні.

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За оцінками експертів, вік цього дерева становить приблизно 20 мільйонів років.

Фото: greece.greekreporter.com