Знайдений у бурштині на Рівненщині жук жив 37 мільйонів років тому
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Укрінформ
Новий вид жука, знайденого у Рівненській області, описали вчені.
Про це повідомляє фаховий журнал Invertebrate Zoology.
«Новий вид жука належить сімейству скритноїдів. Такі комахи зустрічалися в природі ще 33-37 мільйонів років тому і були першим видом роду Telmatophilus», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хоча новий вид жука і має схожість із сучасними представниками Telmatophilus typhae, у нього є і явні відмінності.
Шматочок бурштину виявили в заплаві річки Веселуха, а під час його обробки були задіяні методи, розроблені науковцем Катериною Сидорчук, яка торік загинула.
Новий вид комахи вирішили назвати Telmatophilus sidorchukae, в знак пам'яті про внесок дослідниці в науку.