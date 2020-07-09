Знайдений у бурштині на Рівненщині жук жив 37 мільйонів років тому

Новий вид жука, знайденого у Рівненській області, описали вчені.

Про це повідомляє фаховий журнал Invertebrate Zoology.

«Новий вид жука належить сімейству скритноїдів. Такі комахи зустрічалися в природі ще 33-37 мільйонів років тому і були першим видом роду Telmatophilus», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хоча новий вид жука і має схожість із сучасними представниками Telmatophilus typhae, у нього є і явні відмінності.

Шматочок бурштину виявили в заплаві річки Веселуха, а під час його обробки були задіяні методи, розроблені науковцем Катериною Сидорчук, яка торік загинула.

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Новий вид комахи вирішили назвати Telmatophilus sidorchukae, в знак пам'яті про внесок дослідниці в науку.