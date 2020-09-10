Уряд зробив важливий крок у боротьбі з чорною археологією — Ткаченко

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Ця норма існує вже 20 років і прописана в Законі «Про охорону культурної спадщини». Але сама процедура так і не була реалізована. Як ці сертифікати видавались раніше — можемо лише здогадуватись. Звідти і низька якість великої кількості археологічних робіт», - зазначив він.

За словами Ткаченка, Міністерство культури та інформаційної політики розробило положення про кваліфікаційну раду. Найближчим часом її склад буде затверджено.

Урядовець пояснив, що саме дає створення кваліфікаційної ради. Зокрема, формуються чіткі критерії для видачі сертифікатів. Процедура буде прозорою. Це сприятиме підвищенню рівня кваліфікації археологів. В тому числі впроваджується механізм відкликання документу, тобто сумнівні «археологи», які вже мають дозвіл - можуть бути його позбавлені.

«Експедицію очолюватиме і контролюватиме лише людина, що має відповідний сертифікат. Все це має убезпечити культурну спадщину України від «чорних археологів», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, рішення про створення кваліфікаційної ради було ухвалене 9 вересня на черговому засіданні КМУ.