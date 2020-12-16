Загублений артефакт з Великої піраміди знайшли у коробці з-під сигар

У шотландському Університеті Абердіна давно загублений давньоєгипетський артефакт був знайдений у коробці для сигар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Невеликий фрагмент кедрового дерева віком 5000 років, який зараз розколотий на кілька частин, вважається «надзвичайно важливим», це один з трьох предметів, які коли-небудь були знайдені всередині Великої піраміди.

Інженер Уейнман Діксон вперше знайшов його в «Камері цариці» Великої піраміди Гізи в 1872 році.

Шматок кедра, який, як вважають, міг бути використаний під час будівництва піраміди, був подарований університету в 1946 році, але пізніше загублений.

Артефакт випадково знайшла співробітниця Університету Абердіна під час перевірки азіатської колекції університету.

Фото: University of Aberdeen