Біля 2000-річної мумії дитини знайшли десятки артефактів

Біля 2000-річної мумії дитини знайшли десятки артефактів

Укрінформ
Американські вчені знайшли на стародавній мумії, якій дві тисячі років, незвичайний артефакт, схожий на амулет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceMag.

Зазначається, що мумію археологи знайшли ще в 1910 році у північному некрополі Єгипту.

Під час дослідження мумії вчені виявили завдяки атомному прискорювачу декілька десятків артефактів поруч зі скелетом. Зокрема, один з артефактів довжиною у 7 міліметрів був зроблений із кальциту. Він знаходився поряд з животом мумії, де тіло було розрізано, щоб видалити органи під час муміфікації.

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Зазначається, що сам скелет мумії у 94 см, належав дитині приблизно 5 років. Такий висновок є несподіваним, з огляду на те, що портрет, намальований на голові мумії, зображує дорослу жінку.

Вчені припукають, що зображення може представляти, як могла виглядати дитина, якби вона дожила до дорослого віку.

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Як повідомляв Укрінформ, археологи знайшли в селищі Саккара, що на півдні від єгипетської столиці Каїра, щонайменше сотню саркофагів віком понад у 2,5 тис. років.

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