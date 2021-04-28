Франція почне послаблювати карантин з травня

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня оголосить про поступову стратегію скасування карантинних обмежень.

Про це повідомив 28 квітня прем'єр-міністр країни Жан Кастекс, передає Укрінформ.

«Епідемічна ситуація покращується. Ми маємо реальне зниження показників», - зазначив прем'єр.

EN DIRECT | Conférence de presse du Premier ministre @JeanCastex à l'issue du Conseil des ministres du 28 avril 2021.https://t.co/wd4ynJwSNr — Élysée (@Elysee) April 28, 2021

Він повідомив, що президент Макрон 30 квітня оголосить про конкретні заходи «стратегії прогресивного виходу із карантину» та графік їх впровадження. Серед можливих послаблень відзначається скасування із 3 травня обмежень на пересування і подорожі громадян територією країни, відкриття із середини травня літніх майданчиків (терас) закладів громадського харчування, поступове відновлення публічних заходів культурного і спортивного життя.

Уряд Франції також підготував законопроєкт про продовження до 31 жовтня надзвичайного санітарного стану через пандемію. За чинним законом, його дія завершується 2 червня.

З початку пандемії у березні 2020 року і станом на 27 квітня від COVID-19 у Франції померли 103 632 особи. За цей період було зафіксовано 5 534 312 інфікувань коронавірусом.

За останню добу виявлено 30 317 випадків нових інфікувань; 338 осіб померли.

Фото: АА