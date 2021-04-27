Франція допоможе Індії у боротьбі з СOVID-кризою

Франція проведе гуманітарну операцію із надання Індії допомоги у боротьбі із кризовою ситуацією, яка склалася через загострення пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство Європи та закордонних справ Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

Операція координуватиметься кризовим центром при МЗС. Гуманітарні вантажі відправлятимуться до Індії наприкінці тижня авіаційним і морським транспортом.

Серед головних елементів гуманітарного вантажу - Франція надасть Індії обладнання для виробництва медичного кисню та іншу медичну продукцію.

У французькому зовнішньополітичному відомстві відзначають, що це є «виключна гуманітарна операція на знак солідарності» й підтримки індійського народу, враженого пандемією.

До надання гуманітарної допомоги Індії спільно з МЗС долучилася низка великих французьких компаній і банків.

Допомога також надається у рамках механізму ЄС із цивільного захисту.

Як повідомляв Укрінформ, органи охорони здоров’я Індії заявили про рекордне зростання в неділю захворюваності (349 691 випадок) та смертності (2 767). Кремацію тіл здійснюють на вулицях. Лікарні в столиці Індії Делі не мають кисню і відмовляють пацієнтам у лікуванні.

Франція, Гонконг, Канада, Велика Британія та інші країни призупинили авіасполучення з Індією.

Про надання допомоги Індії також заявили Євросоюз і США.

Фото: АА