Франція допоможе Індії у боротьбі з СOVID-кризою
Про це повідомляє Міністерство Європи та закордонних справ Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.
Операція координуватиметься кризовим центром при МЗС. Гуманітарні вантажі відправлятимуться до Індії наприкінці тижня авіаційним і морським транспортом.
Серед головних елементів гуманітарного вантажу - Франція надасть Індії обладнання для виробництва медичного кисню та іншу медичну продукцію.
У французькому зовнішньополітичному відомстві відзначають, що це є «виключна гуманітарна операція на знак солідарності» й підтримки індійського народу, враженого пандемією.
До надання гуманітарної допомоги Індії спільно з МЗС долучилася низка великих французьких компаній і банків.
Допомога також надається у рамках механізму ЄС із цивільного захисту.
Як повідомляв Укрінформ, органи охорони здоров’я Індії заявили про рекордне зростання в неділю захворюваності (349 691 випадок) та смертності (2 767). Кремацію тіл здійснюють на вулицях. Лікарні в столиці Індії Делі не мають кисню і відмовляють пацієнтам у лікуванні.
Франція, Гонконг, Канада, Велика Британія та інші країни призупинили авіасполучення з Індією.
Про надання допомоги Індії також заявили Євросоюз і США.
Фото: АА