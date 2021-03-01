Російський суд відмовився виконувати рішення ЄСПЛ щодо Навального

Московський міський суд прокоментував рішення Європейського суду з прав людини, який 17 лютого вимагав негайно звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, виходячи з подання, що його життя перебуває в небезпеці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ММС.

З точки зору Мосміськсуду, під час розгляду справи Навального не було порушень конституційних прав, Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Побоювання за життя та здоров'я опозиціонера, а також заяви про політичні мотиви справи суд вважає "голослівними домислами самого засудженого та його адвокатів".

Мосміськсуд заявляє, що Європейський суд із прав людини не може давати російським судам будь-які категоричні вказівки та втручатися в їх діяльність. Крім того, Мосміськсуд також підкреслив, що звернення ЄСПЛ адресоване не судам, а уряду Росії, тому судового розгляду про скасування умовного засудження не стосується. "Це питання може бути вирішено лише судом РФ відповідно до вимог національного законодавства", - йдеться в ухвалі.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня опозиційного політика Олексія Навального затримали в московському аеропорту після повернення з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння речовиною з групи "Новачок". Після цього Симоновський суд Москви замінив його умовний строк у справі "Ів Роше" на реальний на вимогу ФСВП. У відомстві заявили, що опозиціонер кілька разів за рік не відмічався в інспектора, як цього вимагало рішення суду. Навальний заперечував провину й заявив, що ФСВП змінювала дати, в які він повинен був відмічатися. Він також надав суду довідку про те, що його виписали з берлінської клініки за два дні до повернення до Москви.

ЄСПЛ вимагав звільнити Навального через те, що вбачає загрозу його життю та здоров'ю. В Мін'юсті РФ назвали цю вимогу завідомо нездійсненною та "грубим втручанням у роботу судової системи суверенної держави".

Минулого тижня Олексія Навального, який майже півтора місяця провів у слідчому ізоляторі "Матросская тишина", етапували до колонії. За даними ЗМІ, політика доставили до колонії № 2 у місті Покров Владимирської області. У ФСВП це поки не підтверджували. З урахуванням часу, проведеного під домашнім арештом та в СІЗО, Навальний перебуватиме в колонії близько двох із половиною років.