Польща і США вважають Nord Stream 2 поганим для Європи

Позиції Варшави та Вашингтона щодо реалізації проєкту газопроводу “Північний потік-2” є дуже схожими: він поганий для Європи.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, коментуючи свою нещодавню телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ із посиланням на Dziennik.pl.

“Якщо йдеться про “Північний потік-2”, то позиція Польщі добре відома. Я мав можливість представити її у розмові з держсекретарем Блінкеном. Ми говорили про те, що позиція США є дуже схожою”,- заявив Рау в коментарі Польському радіо.

Він нагадав, що президент США Джо Байден раніше назвав реалізацію цього проєкту “поганою справою для Європи”.

Рау зазначив, що можна скільки завгодно спекулювати про закулісні переговори американського та німецького урядів на цю тему.

“Натомість, держсекретар Блінкен сказав мені, і це була його реакція на мою спільну статтю в Politico з главою МЗС України Дмитром Кулебою, що ми це вирішуватимемо разом. Він сказав: "нічого про вас без вас”, - підкреслив Рау.

Польський міністр нагадав, що підхід Варшави і Києва до цього проєкту є однозначним: обидві країни вважають його шкідливим.

“Насамперед, він ділить європейців, і не лише членів ЄС, але також і НАТО. Він також ділить суспільства всередині окремих країн. Це не відповідає духу європейської солідарності”,- заявив Рау.

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Як повідомляв Укрінформ, газопровід «Північний потік -2» з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.