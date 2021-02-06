Оператор Nord Stream 2 відновив прокладання труб

Російське судно «Фортуна» провело морські випробування та приступило до прокладання труб газопроводу Nord Stream 2 у водах Данії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

«Компанія-оператор будівництва газогону «Північний потік-2» Nord Stream 2 AG повідомила про відновлення робіт з укладення труб газопроводу в водах Данії», - йдеться у повідомленні.

Роботи проводить судно-трубоукладач «Фортуна».

«Усі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами», - зазначають у компанії Nord Stream 2 AG, уточнюючи, що підготовка робота до початку відновлення укладення труб на цій ділянці розпочалася ще 24 січня.

Очікується, що «Фортуна» завершить роботи у водах Данії до середини останнього тижня травня, а потім приступить до укладання труб e водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

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Як відомо, 94% спірного трубопроводу Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях. Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.