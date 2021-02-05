Новий лідер ХДС не бачить проблеми в Nord Stream 2: Німеччина купувала газ у СРСР

Новообраний голова партії «Християнсько-демократичноий союз» Німеччини Армін Лашет заявив, що трубопровід Північний потік-2 має бути, як і гарантії захисту геополітичних інтересів України.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

«Ми (Німеччина – ред.) повинні гарантувати захист геополітичних інтересів України та забезпечити наше енергопостачання за допомогою цього проєкту приватного сектора», - сказав Лашет про Північний потік-2.

Він також додав, що Німеччина купувала газ у Радянському Союзі за часи Холодної війни.

«Впродовж 50 років, навіть в агресивні часи Холодної війни, Німеччина купувала газ у Радянського Союзу, нині у Росії», - зазначив Лашет.

За його словами, німецький уряд дотримується правильного курсу щодо трубопроводу.

Як повідомляв Укрінформ, 94% спірного трубопроводу «Північний потік - 2» між Росією та Німеччиною довжиною 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях. Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Наразі російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA