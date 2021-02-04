Сенатори США вимагають нових санкцій проти Nord Stream 2

Група сенаторів США виступає за посилення санкцій проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2 з метою захисту енергетичної безпеки Європи, а також у зв’язку з грубими утисками опозиційних лідерів в Росії.

З відповідними заявами виступили, зокрема, сенатори Білл Хагерті та Мітт Ромні, передає Укрінформ.

«Фіктивне засудження Путіним опозиційного лідера Олексія Навального не може залишатися чинним. Президент США Джо Байден повинен продемонструвати, що дії Путіна матимуть наслідки, запровадивши примусові двопартійні санкції на підставі Акту про захист європейської енергетичної безпеки проти Nord Stream 2», - заявив у середу на офіційній твітер-сторінці сенатор Хагерті.

Putin's sham conviction of opposition leader Alexey Navalny must not stand. @POTUS Biden should demonstrate that Putin's actions will face consequences by imposing mandatory bipartisan #PEESCA sanctions on #NS2. #NDAA made these sanctions mandatory for situations like this. — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) February 3, 2021

Він підкреслив, що закон про оборонний бюджет США затвердив ці санкції як обов’язкові для подібних ситуацій.

Водночас інший впливовий законодавець, Мітт Ромні, наголосив на адресу Путіна, що «сильні лідери не мають саджати своїх опонентів», щоби зберегти владу.

«Спочатку Олексія Навального отруїли, але після того, як це не вдалося, режим Путіна засудив його до ув’язнення за фіктивним судовим розглядом», - підкреслив Ромні.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

Він зауважив, що впродовж цього тижня має намір разом з колегами внести законопроєкт, «щоби запровадити санкції проти відповідальних за ці дії».

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Як повідомляв Укрінформ, один із розділів закону про оборонний бюджет США на 2021 рік містить можливість введення розширених санкцій проти компаній та організацій, які беруть участь у будівництві, сертифікації або страхуванні російського газопроводу Nord Stream 2. Адміністрація Байдена у цьому зв’язку також заявила, що цей проєкт є «поганою угодою», що створює ризики для енергетичної безпеки Європи.