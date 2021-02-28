Держдеп заявив, що не веде перемовин з Німеччиною щодо Nord Stream 2

У Держдепартаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише видання Axios з посиланням на учасників брифінгу Держдепу і Конгресу з приводу російського газопроводу, передає Укрінформ.

Під час брифінгу заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів щодо можливої домовленості, яка дозволила б продовжити будівництво трубопроводу, з німецькою стороною не ведеться.

Представники американського зовнішньополітичного відомства зазначили, що формулювання "обмін думками" не слід тлумачити як переговори, а сама адміністрація США лише висловила Берліну свою стурбованість будівництвом газопроводу під час звичайних дипломатичних контактів.

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Як повідомляв Укрінформ, члени обох партій Палати представників США звернулися до держсекретаря Білнкена з офіційним проханням поінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами PEESA та PEESCA санкцій проти Nord Stream 2.

Законодавці надіслали звернення на тлі повідомлень ЗМІ про консультації між США й Німеччиною, які стосуються пошуку компромісів щодо газопроводу.

Наразі понад 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершені. Бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Після введення санкцій США російська сторона проводить роботи з завершення будівництва власними силами.