Держдеп заявив, що не веде перемовин з Німеччиною щодо Nord Stream 2
Про це пише видання Axios з посиланням на учасників брифінгу Держдепу і Конгресу з приводу російського газопроводу, передає Укрінформ.
Під час брифінгу заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів щодо можливої домовленості, яка дозволила б продовжити будівництво трубопроводу, з німецькою стороною не ведеться.
Представники американського зовнішньополітичного відомства зазначили, що формулювання "обмін думками" не слід тлумачити як переговори, а сама адміністрація США лише висловила Берліну свою стурбованість будівництвом газопроводу під час звичайних дипломатичних контактів.
Як повідомляв Укрінформ, члени обох партій Палати представників США звернулися до держсекретаря Білнкена з офіційним проханням поінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами PEESA та PEESCA санкцій проти Nord Stream 2.
Законодавці надіслали звернення на тлі повідомлень ЗМІ про консультації між США й Німеччиною, які стосуються пошуку компромісів щодо газопроводу.
Наразі понад 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершені. Бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Після введення санкцій США російська сторона проводить роботи з завершення будівництва власними силами.