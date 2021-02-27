Глава МЗС Литви про «Північний потік-2»: Ми фактично фінансуємо тирана

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав продовження будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи в обхід України "фактичним фінансуванням тирана", як він назвав президента Росії Володимира Путіна.

Про це глава МЗС Литви сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Почну з того, що в проєкті «Північний потік-2» немає ніякого сенсу. Ані в економічному плані, ані в плані значення для регіону чи з екологічних міркувань. Наприклад, Європа має намір припинити використання викопного палива – це має статися до 2030 року. Цей газопровід лише додасть викопного палива в регіоні", - сказав Ландсбергіс.

За його словами, цей проєкт також не приносить ніякої користі єдності Європи.

"З огляду на те, що наразі неможливо знайти компроміс у питанні застосування санкцій проти компаній, які будують «Північний потік-2», як це зробили США, – моя пропозиція до обговорення була, щоб ми подумали над тим, чого хочемо досягти у Росії. Моя ідея була в тому, щоб дати Росії шанс провести демократичні вибори. Мабуть, багато хто скаже, що це неможливо. Але треба подивитися. Може, Путін дозволить участь у виборах для опозиційних партій, для реальної опозиції? Чи вони зможуть зареєструватися? Чи він відпустить із в’язниці опозиційного лідера? Чи допустять до цих виборів спостерігачів? Перелік досить довгий. І якщо щось із цього трапиться, завдяки тиску ЄС, ми зрозуміємо, що наша політика на щось впливає", – припустив Ландсбергіс.

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При цьому він пропонує «дати Путіну шанс» на добровільну демократизацію країни, щоб із нею можна було співпрацювати щодо цього газогону.

"Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд – будуйте далі. Якщо це економічний проєкт, то гаразд, ми зможемо далі співпрацювати щодо нього з демократичним урядом демократичної Росії – гаразд. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея – бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була – відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путінові шанс", – заявив міністр закордонних справ Литви.

Як вже повідомляв Укрінформ, газопровід «Південний потік-2» з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Фото: DPA