Євродепутат: Nord Stream 2 - геополітичний інструмент Кремля для ослаблення ЄС

«Північний потік – 2» не є економічним проєктом, він є частиною зусиль Кремля із роз'єднання та ослаблення Європейського Союзу.

Таке переконання під час віртуальної дискусії під назвою «Чи є Північний потік – 2 проєктом ЄС і Німеччини? Дисонанс європейських голосів», яка відбулася під егідою Атлантичної Ради, висловила депутат Європейського Парламенту від Німеччини Віола фон Крамон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Північний потік -2 – це не економічний проєкт, це геополітичний інструмент Кремля, який має на меті ослабити ЄС в цілому, ослабити енергетичну єдність Євросоюзу, ослабити стратегічний союз між ЄС і Україною, і також ослабити Паризькі угоди та наші зобов’язання відповідно до них. Таким чином, немає хороших аргументів для того, що б підтримувати цей проєкт. Він був започаткований, коли уряд Німеччини був зайнятий важкими процесами міграції у 15-16 роках, і це було, якщо дивитися на це сьогодні, великою помилкою, провалом. Враховуючи сьогоднішню ситуацію і поточні стосунки між ЄС і Росією, рішення були б іншими зараз», - зауважила європейський політик.

Вона відповіла на запитання аудиторії щодо ставлення до відомої позиції прихильників проєкту, які стверджують, що відмова від «Північного потоку – 2» означала б наступ на суверенітет Німеччини.

«Вважаю, що все навпаки. Німецький суверенітет буде під набагато сильнішим тиском, якщо ми завершимо цей проєкт, і якщо він буде використовуватися для транспортування газу. Наша залежність від імпорту російського газу суттєво зросте, і російський Газпром зможе збільшити тиск з точки зору постачання... Ми все ще не знаємо, якою буде реакція ЄС, якщо «Північний потік – 2» не пройде через анбандлінг, адже ця частина все ще має бути виконана», - зауважила євродепутат.

Читайте також: Стефанішина розповіла про дії України в разі ймовірного завершення Nord Stream 2

Вона, як представниця Партії зелених, зауважила, що її політична сила ніколи не виступає за посилення будь-якої країни від викопного пального, але реалізація «Північного потоку -2» веде саме до такого результату.

«Цей трубопровід не є кліматично дружнім, він збільшує геостратегічні загрози з боку Росії, від Кремля, вони можуть шантажувати нас у будь-який час, і це величезна загроза для нашої політичної стабільності. Я не бачу, що це може призвести до зростання суверенітету Німеччини», - додала Віола фон Крамон.

Читайте також: Зеленський і Дуда скоординували кроки у протидії Nord Stream 2

Як вже повідомляв Укрінформ, газопровід «Південний потік-2» з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.