Зеленський і Дуда скоординували кроки у протидії Nord Stream 2

Президенти України та Польщі у телефонній розмові скоординували кроки з метою подальшої протидії добудові газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

«Цей проєкт (Nord Stream 2 – ред.), по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проєкту – це гарантія енергетичної безпеки Європи», – заявив Зеленський.

Своєю чергою Анджей Дуда погодився, що потрібно докласти всіх зусиль, аби не допустити будівництва цього газопроводу.

Повідомляється, що лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проєкту газопроводу «Північний потік – 2» та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту.

Як зазначають в ОП, глави держав також обговорили заходи, що здійснюються в Україні та Польщі в контексті боротьби з пандемією коронавірусу. Зеленський поінформував польського колегу про надходження першої партії вакцини AstraZeneca індійського виробництва, що дало змогу невідкладно розпочати вакцинацію.

Глава Української держави також подякував Анджею Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. За його словами, цей крок є потужним сигналом солідарності з Україною. Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів.

За інформацією ОП, Дуда поцікавився процесом мирного врегулювання на Донбасі. Президент України поінформував співрозмовника, що режим припинення вогню досі діє, хоча кількість порушень з боку бойовиків збільшилася.

Зеленський висловив подяку польській стороні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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Співрозмовники обговорили й низку інфраструктурних проєктів поблизу спільного кордону. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

"Сторони домовилися продовжувати в поточному році активний політичний діалог, приділивши при цьому особливу увагу економічній складовій та реалізації спільних проєктів. Було відзначено, що показники двосторонньої торгівлі за підсумками 2020 року, коли у світі вирувала пандемія, додають оптимізму, адже рівень двостороннього товарообігу вдалося втримати на дуже високому рівні – майже 8 млрд дол. США", - зазначають в ОП.

Глава Української держави запросив президента Польщі відвідати Україну та взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя Незалежності та в саміті Кримської платформи.

"Анджей Дуда подякував за запрошення долучитися до проєкту "Кримська платформа" й запевнив, що зробить усе можливе, щоб відвідати святкування річниці української незалежності", - зазначають в Офісі Президента.

Фото: ОП