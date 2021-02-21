Польща закликає Росію відновити територіальну цілісність України й компенсувати збитки

Варшава закликала Москву здійснити кроки у напрямку відновлення територіальної цілісності України і компенсувати втрати, завдані на окупованих територіях.

Про це у Твіттері написав глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.

“Протягом 7 років Крим та Донбас залишаються під російською окупацією. Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України та компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях”, - підкреслив Рау.

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Як повідомлялося, Польща від самого початку підтримувала Революцію гідності, а також активно на міжнародній арені виступала проти окупації Криму і розв’язання Кремлем війни на Донбасі.

В Україні та за кордоном 20 лютого відбулися акції з вшанування Героїв Небесної Сотні в сьому річницю масових розстрілів на Майдані.