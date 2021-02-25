Україна в ОБСЄ: Nord Stream 2 фінансуватиме військову машину РФ

На цьому наголосив у четвер голова делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв під час зимової сесії ПА ОБСЄ.

"Північний потік-2" – це не про економічну співпрацю. Це – про підтримку російської військової машини. Ці гроші не підуть на потреби російського народу, а підуть на нові танки, ракети та артилерію. І тисячі таких одиниць озброєння та техніки наразі розгорнуто вздовж нашого кордону та на окупованих територіях", - заявив він.

Український депутат подякував американським колегам за санкцій проти "Північного потоку-2" та закликав європейських колег задуматися про агресивну природу путінської Росії.

Зокрема, він вказав на те, що Україна продемонструвала політичну волю до миру, "однак з російського боку такого не спостерігається".

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"Ми показали нашу здатність до пошуку компромісів, ми встановили нові демілітаризовані зони, ми обладнали нову інфраструктуру для людей, які прибувають з окупованих територій. Що ми отримали на заміну? Нові втрати. Снайперів. Заборонені міжнародними конвенціями міни, які використовують російські війська та їх проксі", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, 24-26 лютого в онлайн-форматі проходить 20-та зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ за участю близько 270 парламентаріїв, а також високопоставлених представників уряду держав-учасниць ОБСЄ. Питання агресії РФ проти України та тимчасової окупації Криму залишається однією з головних тем у виступах депутатів країн-учасниць ОБСЄ.