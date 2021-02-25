Страхова компанія Axa вийшла з проєкту Nord Stream 2

Французька і глобальна страхова компанія Axa вийшла із проєкту будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє французька газета Le Figaro, передає Укрінформ.

«Страховик Axa підтвердила у четвер про свій вихід із суперечливого проєкту «Північний потік-2», який передбачає будівництво газопроводу між Росією і Німеччиною», - йдеться у повідомленні.

Як заявив представник компанії Axa Албан де Мейлі Неслє, таке рішення ухвалене в контексті аналогічних дій інших колишніх учасників проєкту.

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Як повідомлялося, газопровід з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща та країни Балтії.

Фото: Yves Herman