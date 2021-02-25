Агресія Росії проти України є найбільшим викликом у регіоні ОБСЄ – Держдеп США

Агресія Росії проти України спричинила значне погіршення європейського безпекового середовища та є найбільшим безпековим викликом у регіоні ОБСЄ.

Про це сказав в.о. помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер під час зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Укрінформ.

«Триваюча агресія Росії в Україні є найбільш грубим випадком порушення суверенітету та територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ. Це кричуще зневажання міжнародного права та основних принципів ОБСЄ спричинило значне погіршення європейського середовища безпеки. І ця ерозія безпекового середовища Європи, особливо з 2014 року, є найбільшим викликом, з яким ми стикаємось сьогодні в організації», - зазначив він.

Представник Держдепартаменту США наголосив на важливості відновлення військової транспарентності у регіоні ОБСЄ, що є, поруч з модернізацією Віденського документа, серед пріоритетів Головування Сполучених Штатів у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 24-26 лютого в онлайн-форматі проходить 20-та зимова сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ за участю близько 270 парламентаріїв, представників уряду держав-учасниць ОБСЄ. Питання триваючої агресії РФ проти України та тимчасової окупації Криму залишається однією з головних тем у виступах депутатів країн-учасниць ОБСЄ.