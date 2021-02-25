Україну та її кордони треба поважати - віцепрезидент ПА ОБСЄ

Війна в Україні, яка була розпочата агресією РФ 20 лютого 2014 року, має бути завершена, а Україна та її кордони мають поважатися.

На цьому наголосила віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутат від Швеції Маргарета Цедерфельт під час зимового засідання ПА ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Україна та її кордони мають поважатися. І це має бути зроблено зараз. Війна не повинна продовжуватися далі», - заявила вона.

Цедерфельт нагадала, що країни-учасниці ОБСЄ зобов’язалися поважати суверенітет та територіальну цілісність інших держав, утримуватися від застосування сили чи погрози силою, однак ці принципи було порушено російською агресією.

«Я зараз говорю про Україну. Ми маємо війну, яка триває у регіоні ОБСЄ. Вона продовжується вже 7 років, будучи розпочатою 20 лютого 2014 року. І вона має бути зупинена», - заявила віцепрезидент ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 24-26 лютого в онлайн-форматі проходить 20-та зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ за участю близько 270 парламентаріїв, а також високопоставлених представників уряду держав-учасниць ОБСЄ.