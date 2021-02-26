Стефанішина розповіла про дії України в разі ймовірного завершення Nord Stream 2

Відповіддю України на ймовірне завершення «Північного потоку – 2» може стати її повна інтеграція у відкритий та конкурентний європейський енергетичний ринок.

Про це сьогодні під час віртуальної дискусії під назвою "Чи є Північний потік – 2 проєктом ЄС і Німеччини? Дисонанс європейських голосів", яка відбулася під егідою Атлантичної Ради, заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі Росія не має жодних інструментів, щоб завдати шкоди нашій енергетичній безпеці. Але, безумовно, завершення цього проєкту (Північний потік – 2) підірве таку безпеку. Відповіддю на це може бути наша інтеграція в європейський ринок та формування єдиного простору для конкуренції, для того, щоб відкрити ринок для компаній Євросоюзу, - це ще один із шляхів, які ми бачимо в Києві. Тож відповідь є простою, і вона була відображена у нашій принциповій позиції під час переговорів над новим контрактом з «Газпромом» – повністю ґрунтувати його на законодавстві ЄС», - зазначила віцепрем’єр-міністр, відповідаючи на запитання кореспондента, які запобіжники має Україна проти повторення численних газових воєн, які у минулому раз за разом розв’язувала Російська Федерація як проти України, так і проти Європи.

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Вона нагадала, що неодноразово Росія вдавалася до радикальних дій, намагаючись знизити рівень постачання газу та залишити як українців, так і європейських споживачів без газу. Україна відповіла на це терміновими заходами, які були здійснені разом із європейськими партнерами та країнами ЄС. Уже протягом 2014-2015 років Україна мала угоди про реверсне постачання газу зі Словаччиною, Польщею та іншими сусідніми країнами.

«Коли Росія переходила до радикальних дій, ми дотримувалися наших зобов’язань і залишалися надійним постачальником газу як до Європи, так і по Україні. Тож ані українці, ані громадяни ЄС не відчули цих радикальних кроків з боку Російської Федерації. При цьому, безумовно, ці кроки не залишалися поза увагою українського уряду, ми розкривали такі дії Росії всюди та за будь-якої нагоди», - сказала український урядовець.

Вона нагадала, що Україна і ЄС оновили додатки з енергетики в Угоді про асоціацію, де сторони взяли на себе зобов’язання формувати спільний ринок газу та електроенергії.

«Думаю, це буде кращим запобіжником», - додала Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід «Південний потік -2» з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому, завдяки американським санкціям, будівництво «Північного потоку-2» було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща та країни Балтії.

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Нещодавно під час тематичних слухань в Європейському парламенті більшість європейських депутатів висловили вимогу негайно припинити будівництво «Північного потоку – 2» у відповідь на протиправні дії Росії на міжнародній арені, злочини проти власних громадян та репресії проти громадянського суспільства в самій Росії.

Фото: DPA