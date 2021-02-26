Євродепутат назвав ризики продовження проєкту Nord Stream 2 для України і ЄС

Російський проєкт газопроводу «Nord Stream 2», який наразі підтримується урядом Німеччини, не має економічної доцільності та несе величезні ризики як для України і Європи, так і для самої Німеччини.

Таке переконання сьогодні під час віртуальної дискусії під назвою «Чи є Nord Stream 2 проєктом ЄС і Німеччини? Дисонанс європейських голосів», яка відбулася під егідою Атлантичної Ради, висловив депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перш за все, цей проєкт несе з собою багато геополітичної небезпеки для України, починаючи від втрати фінансових надходжень, які є значними для все ще доволі вразливої української економіки. По-друге, ми маємо мати на увазі те, про що говорять військові експерти. Якщо після запуску Nord Stream 2 газова інфраструктура України не буде необхідною Росії для транспортування газу до Європи, вона може діяти проти України навіть агресивніше, ніж це відбувалося у 2014 році, під час окупації територій на сході України», - сказав політик.

Він зауважив, що цей проєкт, який підтримується урядом Німеччини, так чи інакше впливає на політику самої Німеччини, зокрема, стосовно Росії. Німеччина не може бути достатньо критичною стосовно російської поведінки, навіть коли це є необхідним – у відповідь на те, що Росія робить за кордонами та у себе вдома, з Навальним або власним населенням, яке вимагає більшої поваги до себе й свободи.

«Це саме та причина, з якої Путін реально зважає, що з Nord Stream 2 він може примусити уряд Німеччини замовкнути у деяких дуже важливих питаннях. Тому що ви не можете бути водночас дуже критичними стосовно політики режиму Путіна, і водночас захищати цей проєкт. А це вже має реальний вплив на всю політику ЄС стосовно Росії, оскільки Німеччина є дуже важливою країною», - наголосив Кубілюс.

Читайте також: Страхова компанія Axa вийшла з проєкту Nord Stream 2

Він повідомив, що минулого понеділка під час засідання Комітету Європарламенту з енергетики представники Єврокомісії підтвердили, що Nord Stream 2 не є європейським проєктом, він не приносить жодної користі Євросоюзу. При тому, що позиція ЄС у цьому питанні є дуже чіткою, він має дуже обмежені можливості для впливу на уряд Німеччини. За словами політика, під час слухань переважна кількість депутатів Європарламенту виступили за негайне зупинення цього проєкту.

«Безумовно, було б набагато краще, якби уряд Німеччини вирішив сам: що достатньо, що цей проєкт має бути зупинений негайно», - сказав європейський політик.

Він висунув ще одну пропозицію – відкласти запуск Nord Stream 2, принаймні, до осені, коли мають відбутися парламентські вибори як в Росії, так і в Німеччині. Ситуація в Росії може розвиватися за жахливим сценарієм, а в Німеччині може з’явитися новий уряд, який змінить ставлення до цього політичного проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід «Південний потік -2» з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво Nord Stream 2 було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща та країни Балтії.