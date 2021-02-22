Італія продовжила на місяць заборону подорожей всередині країни

Уряд Італії на чолі з Маріо Драгі ухвалив рішення про продовження до 27 березня заборони на подорожі між регіонами в країні через пандемію COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Відповідне рішення було ухвалене у понеділок, 22 лютого, на засіданні уряду. Попередня заборона на міжрегіональні подорожі була дійсною до четверга, 25 лютого.

Також продовжуватиме діятиме правило, згідно з яким заборонено здійснювати візити до інших людей більш двом особам разом зі своїми дітьми до 14 років.

«Це є обов’язковим - продовжувати дію обмежень в період поширення (різних - ред.) варіантів коронавірусу», - заявив глава МОЗ Італії Роберто Сперанза.

Зазначається, що одним із дорікань на адресу попереднього уряду на чолі Джузеппе Конте було те, що рішення про обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом часто оголошувались в останню хвилину, що давало бізнесу замало часу на адаптацію.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 22 лютого підтверджено 111 962 912 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 478 165 - летальних, при цьому 87 331 761 особа одужала.

Фото: corriere.it