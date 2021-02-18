Посадовців Ватикану звільнятимуть за відмову від щеплень проти коронавірусу

Посадовців Ватикану звільнятимуть за відмову від щеплень проти коронавірусу

Укрінформ
Адміністрація Ватикану заявила своїм працівникам, що за відмову від щеплення проти коронавірусу без поважних причин вони можуть втратити роботу.

Про це йдеться в указі кардинала Джузеппе Бертелло, фактично губернатора Ватикану, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається у документі, вакцинація є "відповідальним вибором" через ризик заподіяння шкоди іншим людям.

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В указі наголошується, що ті, хто не може вакцинуватися за станом здоров’я, зможуть отримати іншу посаду - ймовірно, де контактуватимуть з меншою кількістю людей, і на розмір зарплати це не вплине.

Водночас до тих, хто відмовиться робити щеплення без поважної причини, буде застосовано конкретне положення закону від 2011 року про права та обов'язки працівників. Згідно з ним, відмова працівника від "запобіжних заходів", що може мати "наслідки різного ступеня", може "призвести до звільнення".

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У Ватикані працює кілька тисяч людей, більшість з яких проживають в Італії.

Програма вакцинації у Ватикані стартувала минулого місяця, а Папа Римський Франциск був одним із перших, хто отримав щеплення.

Як зазначається, понтифік є великим прихильником вакцин від коронавірусу.

«Це етичний вибір, бо ви граєте в азартні ігри зі своїм здоров'ям і також граєте життями інших людей», - сказав він в інтерв'ю італійській телевізійній станції минулого місяця.

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Ватикан запровадив обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для журналістів, які будуть супроводжувати Папу Франциска під час поїздки до Іраку наступного місяця.

У Ватикані виявлено менше 30 випадків коронавірусу, більшість інфікованих становлять солдати швейцарської гвардії, які проживають у комунальній казармі.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 110 554 664 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 2 443 547 летальних, одужали 85 439 122 осіб.

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