Папа Римський уперше призначив жінку заступницею секретаря Синоду єпископів

Як передає Укрінформ, про це інформує Vatican News.

Папа Римський Франциск призначив Наталі Бекварт та Луїса Маріна де Сан Мартіна заступниками секретаря Синоду Єпископів.

Синод Єпископів є постійно діючою установою, створеною Папою Павлом VI у 1965 році, у відповідь на прагнення Отців Другого Ватиканського Собору зберегти живим "дух колегіальності", породжений соборним досвідом.

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Призначення сестри Наталі Бекварт є особливо цікавим, оскільки це вперше в історії Ватикану, жінку призначено на цю посаду.

Наталі Бекварт народилася 1969 року у Франції. Вона закінчила школу управління за спеціальністю «Менеджмент» та «Підприємництво», вивчала філософію в Університеті Сорбони у Парижі. Бекварт також працювала професоркою математики та французької мови у Вищій католицькій школі.

Фото: synodfruits.org.uk