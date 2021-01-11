Ватикан розширив права жінок у церкві новим указом

У понеділок Папа Римський Франциск змінив закон, який забороняв жінкам у Римсько-католицькій церкві читати священні тексти, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, внесення цих змін у Кодекс канонічного права унеможливить для консервативних єпископів заборону жінкам в їхніх єпархіях виконувати ці ролі.

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У Ватикані наголосили, що ці ролі «істотно відрізняються» від церковного служіння висвяченого священика.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Папа Римський виступив за закон про цивільний союз для ЛГБТ-пар.

фото: ANSA