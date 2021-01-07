Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим, відзначивши у своїй проповіді, що світло Ісуса - призначене для всіх.

Про це передає Укрінформ із посиланням на VaticanNews.

«З любов’ю звертаюся до братів і сестер східних Церков, католицьких і православних, які згідно зі своєю традицією... святкують Господнє Різдво. Складаю їм найщиріші побажання святого Різдва, у світлі Христа, нашого миру та нашої надії», - сказав Папа.

У своїх роздумах Папа Франциск також зазначив, що "спасіння, здійснене Христом, не знає кордонів». Він також зауважив, що таїнство Різдва, яке розглядається у "вимірі світла», що просвічує кожну людину, потрібно «прийняти у вірі» та нести іншим "у милосердній любові, свідченні та звіщенні Євангелія».

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Молитовна зустріч з огляду на карантинні обмеження в Італії, відбувалася у форматі відеотрансляції з робочого кабінету Папи в Апостольському палаці у Ватикані.

Як повідомлялося, на католицьке Різдво - 25 грудня - через карантинні заходи традиційне різдвяне послання «Urbi et Orbi» Папа Франциск виголосив через відеотрансляцію з Залу Благословень Апостольського палацу у Ватикані.