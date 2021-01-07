Голова Меджлісу привітав українців з Різдвом

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав українців зі святом Різдва і побажав здоров'я та добробуту.

Вітання від імені Меджлісу Чубаров розмістив на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Дорогі українці, шановні співгромадяни, які святкують сьогодні Різдво Христове! Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто бажаю кожному з вас, кожній родині радісних свят, тепла і затишку в оселі, щастя, здоров’я та добробуту", - написав Чубаров.

Голова Меджлісу також побажав, щоб українці не втрачали зв'язок із жителями окупованого Криму, щоб зміцнювалася віра в те, що окупований півострів об'єднається з Україною.

"Перебуваючи в ці святкові дні в колі своїх сімей і близьких, зв'яжіться зі своїми рідними, друзями, знайомими, які живуть у тимчасово окупованому РФ Криму, укріпіть їх впевненість в тому, що російська окупація Криму тимчасова та незабаром настане час, коли ми всі об'єднаємося у Криму під державним прапором України і кримськотатарським національним прапором - як символом кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі Української держави. Хай Всевишній береже Україну", - побажав Чубаров.

Сьогодні, 7 січня, християни східного обряду відзначають Різдво Христове.

Сьогоднішнє Різдво урочисто святкують церкви, які використовують у своєму літочисленні юліанський календар. Зокрема, Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, а також Українська греко-католицька церква.