Папа Римський згадав про Україну під час різдвяного послання

Папа Римський Франциск під час різдвяного послання «Urbi et Orbi» згадав про конфлікт на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

«Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення», - сказав Папа Франциск.

За його словами, наразі світ потребує братерства.

«В цей історичний момент, позначений екологічною кризою та серйозними порушеннями економічної та соціальної рівноваги, загостреними пандемією коронавірусу, ми більше, ніж будь-коли раніше, потребуємо братерства», - додав він.

Папа Франциск також закликав не зводити бар’єри під час пандемії коронавірусу.

«Перед обличчям виклику (пандемії – ред.), який не знає кордонів, не можна зводити бар’єри. Не можна зводити бар’єри. Ми всі в тому самому човні», - зазначив він.

Фото: Vatican Media