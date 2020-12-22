Папа Франциск обіцяє, що у Ватикані ніхто не втратить роботу через пандемію

Папа Римський Франциск заявив, що у Ватикані ніхто не втратить робоче місце через пандемію коронавірусу, яка болюче вдарила по фінансах Апостольської столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ви тут найважливіші. Нікого не буде кинуто напризволяще. Ніхто з вас не втратить роботу», - наголосив Франциск, звертаючись до людей, які працюють у Ватикані, та їхніх дітей під час спеціальної аудієнції з нагоди прийдешнього Різдва.

Він додав, що ніхто не мусить страждати від жахливих економічних наслідків пандемії. «Ми повинні працювати старанніше, аби розв’язати непросту проблему. Тут немає магічного рішення», - констатував Франциск.

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Зазначається, що пандемія COVID-19 змусила Ватикан вдатися до значної економії видатків та використання резервних фондів. Тутешні музеї до пандемії приносили 100 мільйонів доларів доходів на рік. Але цьогоріч вони 3 місяці не працювали навесні під час першої хвилі, потім частково відкрилися влітку - тепер знову закриті.

Окрім духовенства, у Ватикані служить великий штат світських осіб: чиновники, пожежники, поліцейські, музейники тощо.

Як повідомляв Укрінформ, у своєму посланні цієї неділі Папа Римський Франциск сказав, що за підготовкою до святкування Різдва люди забувають про сенс цього величного свята, і закликав допомогти нужденним.