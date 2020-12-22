Папа Франциск обіцяє, що у Ватикані ніхто не втратить роботу через пандемію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Ви тут найважливіші. Нікого не буде кинуто напризволяще. Ніхто з вас не втратить роботу», - наголосив Франциск, звертаючись до людей, які працюють у Ватикані, та їхніх дітей під час спеціальної аудієнції з нагоди прийдешнього Різдва.
Він додав, що ніхто не мусить страждати від жахливих економічних наслідків пандемії. «Ми повинні працювати старанніше, аби розв’язати непросту проблему. Тут немає магічного рішення», - констатував Франциск.
Зазначається, що пандемія COVID-19 змусила Ватикан вдатися до значної економії видатків та використання резервних фондів. Тутешні музеї до пандемії приносили 100 мільйонів доларів доходів на рік. Але цьогоріч вони 3 місяці не працювали навесні під час першої хвилі, потім частково відкрилися влітку - тепер знову закриті.
Окрім духовенства, у Ватикані служить великий штат світських осіб: чиновники, пожежники, поліцейські, музейники тощо.
Як повідомляв Укрінформ, у своєму посланні цієї неділі Папа Римський Франциск сказав, що за підготовкою до святкування Різдва люди забувають про сенс цього величного свята, і закликав допомогти нужденним.